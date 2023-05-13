Розпочалася чотириста сорок четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Російська федерація не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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