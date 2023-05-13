“Шахеди” атакують: знищено 17 ударних дронів
Опівночі, 13 травня 2023 року, ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131».
Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках, із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп, знищено 17 баражуючих боєприпасів.
На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині.
Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу «Ланцет».
Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
Джерело: Генштаб ЗСУ