“Шахеди” атакують: знищено 17 ударних дронів

Опівночі, 13 травня 2023 року, ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131».

Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках, із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп, знищено 17 баражуючих боєприпасів.

На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині.

Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу «Ланцет».

Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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