Куратор катувань у Балаклії з позивним «Граніт»: правоохоронці ідентифікували чергового російського воєнного злочинця

У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини. СБУ заочно оголосила про підозру колишньому окупаційному «коменданту» Балаклії, який катував мешканців міста.

Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону зс рф із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків «л/днр» у поширенні кремлівського режиму в місті.

Згодом його призначили там «комендантом». На цій «посаді» окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів.

За наказом «Граніта» українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції.

Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті.

Задокументовано, що «Граніт» особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до рф.

Під час звільнення міста окупаційний «комендант» втік до рф, де переховується від правосуддя.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 46-річному російському військослужбовцю у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости