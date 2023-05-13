У Харкові «Харківводовідведення» усувають складну аварію

Бригади комплексу «Харківводовідведення» усувають складну аварію на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм з глибиною залягання 6 м на пр. Гагаріна.

Як повідомив сьогодні, 13 травня, заступник генерального директора з експлуатації каналізаційного господарства – директор комплексу «Харківводовідведення» Віктор Булгаков, внаслідок аварії на колекторі стався провал на проїжджій частині автотраси. За його словами, ремонтні бригади спільно з дорожньою службою одразу огородили аварійну ділянку.

«На період ремонтних робіт забезпечуємо перекачування стоків, щоб харків’яни продовжували отримувати наші послуги та не відчували незручностей», – зазначив Віктор Булгаков.

Джерело: Харківська міськрада

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