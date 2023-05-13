Ворог обстріляв Харківщину: поранено 5 мирних жителів

Вранці ворог вкотре обстріляв Харківщину: поранено п‘ятьох мирних жителів, серед яких неповнолітній

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 травня близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик.

Близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району: отримав поранення мирний мешканець.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости