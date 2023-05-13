Фейковий квартирний бізнес: поліція затримала групу шахраїв

У столиці група осіб займалася кримінальними оборудками з нерухомістю. Працівники ДВБ НПУ та Київської міської прокуратури припинили їх незаконну діяльність.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та столичної прокуратури викрили групу шахраїв, які шляхом підробки документів заволодівали квартирами у Києві.

Організувала незаконний бізнес 48-річна жінка. Аби не привертати увагу до своїх протиправних оборудок, група діяла під приводом агентства нерухомості та фірми, яка надає послуги БТІ.

Зловмисники підбирали потрібну квартиру, а потім за фіктивними документами здійснювали перереєстрацію права власності на підставних осіб.Надалі нерухоме майно спільники реалізовували доброчесним покупцям, а отримані гроші розділяли між собою.

Правоохоронці затримали зловмисників у кабінеті державного реєстратора, коли ті намагалися за фальшивими документами вчинити чергову оборудку.

У фігурантів провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили гроші, чорнові записи, документи, які підтверджують злочинну діяльність групи.

Жінці та двом її спільникам уже оголошено про підозру за ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Наразі триває слідство. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо об’єктів нерухомості, якими могли заволодіти особи. У разі їх виявлення квартири будуть повернуті законним розпорядникам.

Агентство Телевидения Новости