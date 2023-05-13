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Вже сьогодні: фінал Євробачення-2023 о 22:00 за київським часом

Вже сьогодні: фінал Євробачення-2023 о 22:00 за київським часом

Пряма трансляція гранд-фіналу Євробачення буде доступна на платформах Суспільного. У фіналі візьмуть участь 26 країн-учасниць, які представлять свої пісні, а переможцем стане учасник з найбільшою кількістю голосів після голосування.

У фіналі Євробачення-2023 буде представлена Україна, зокрема гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel, який автоматично потрапив до вирішальної частини конкурсу, не виступавши у півфіналах. Крім TVORCHI, в фіналі виступлять також кілька інших українських артистів.

Фінал Євробачення-2023 розпочнеться о 22:00 за київським часом в суботу, 13 травня. Захід відбудеться в англійському Ліверпулі, який буде приймати конкурс цього року.

Агентство Телевидения Новости

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