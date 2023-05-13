Перший від початку війни: в Харкові відбувся боксерський турнір на честь «Героїв оборони Харкова»

Сьогодні в Харкові пройшов боксерський турнір на честь «Героїв оборони Харкова».

Боксерський турнір став першим масштабним спортивним заходом на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. На ринзі боролися збірні України. Перед початком боротьби пройшла церемонія вручення нагород від Федерації боксу України та хвилина мовчання за загиблими оборонцями Харківщини.

«Попри війну Харківщина відбудовується та розвивається. Повернення нашого регіону на спортивну арену – ще один доказ нашої незламності й непереможності. Цей турнір присвячений усім захисникам Харківщини. Кожному, хто дає гідну відсіч ворогам, хто продовжує звільняти Україну від російських окупантів, хто поліг у боях», – зазначив Олег Синєгубов.

Турнір було організовано відповідно до усіх правил безпеки – на станції метро «Захисників України» у Харкові. У турнірі взяли участь 20 боксерів – вихованці спортивних клубів Харківщини та інших міст країни. Зустрілися спортсмени у 10 двобоях. Формула бою – 3 раунди по 3 хвилини.

Агентство Телевидения Новости