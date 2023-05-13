«Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон»: Ганна Маляр про ситуацію на Бахмутському напрямку

Станом на сьогодні, 13 травня, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в своєму тг-каналі:

“По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії.

Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон. Натомість в самому місті ситуація складніша.

Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль”.

Нагадаємо, напередодні Новини АТН із посиланням на Ганну Маляр повідомляли, що “наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км та жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили”.

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