Швеція виграла Євробачення-2023

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення, який цьогоріч проводився у британському Ліверпулі, перемогла виконавиця Loree зі Швеції. Вона виконала пісню Tattoo та отримала 583 бали: 340 від журі та 243 від глядачів. Друге місце посіла Фінляндія, а третє — Ізраїль.

Фінал Євробачення-2023 розпочався о 22:00 за київським часом в суботу, 13 травня. Пряма трансляція події велась на платформах Суспільного.

У фіналі Євробачення-2023 була представлена і Україна. Гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel автоматично потрапив до вирішальної частини конкурсу, не виступавши у півфіналах.

Україна увійшла в десятку та посіла шосте місце у конкурсі.

Агентство Телевидения Новости