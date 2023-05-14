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Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, гуртожиток та житловий будинок: нічний удар по Харкову

Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, гуртожиток та житловий будинок: нічний удар по Харкову

Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Смерч» у Куп’янську пошкоджено приватне домоволодіння.

У селищі Хатнє Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка.

У селищі Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення, госпіталізований.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.

Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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