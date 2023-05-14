На Харківщині протягом доби знешкоджено 117 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 13 по 14 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

4 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

10 – для надання допомоги населенню;

1 – на чергування;

1 – інший виїзд.

Близько 09:00 13 травня окупаційні війська рф нанесли масований артилерійський удар по житловим будинкам мирного села Хатнє Великобурлуцької громади. Вже о 09:15 рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини вирушили до місця події для гасіння пожежі та допомоги цивільним. На час їх прибуття спостерігалася пожежа у приватному будинку на площі 60 м2. 43-річна жінка отримала уламкові поранення ніг. Також були виявлені чисельні пошкодження ще 3-х приватних домоволодінь та електропідстанції. Пожежа, спричинена ворогом, була локалізована о 10:00 та ліквідована о 10:37.

10:00 внаслідок ворожого обстрілу зайнявся житловий будинок у с. Огірцеве Вовчанської ТГ. Також постраждав 62-річний місцевий мешканець, який отримав осколкове поранення лівої гомілки. Виїзд підрозділів ДСНС для ліквідації цієї пожежі був неможливий через постійну загрозу повторних обстрілів.

4 рази рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет.

Окрім чисельних пошкоджень у с. Хатнє Великобурлуцької громади, близько 19:00 подібні руйнування ще 3-х приватних домоволодінь виявлені у м. Вовчанську.

Близько 00:00 окупанти здійснили чергові ракетні удари по Харкову та селищу Золочів. Зафіксовані пошкодження інфраструктурного об’єкту, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів. На щастя ніхто не постраждав.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости