Вночі знищено 25 ворожих БпЛА та три крилаті ракети
У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами Shahed-136/131, ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:
– 18 ударних дронів типу Shahed-136/131;
– один ударний БпЛА типу «Ланцет»;
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;
– чотири БпЛА (тип уточнюється)
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55
Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.