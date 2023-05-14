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Вночі знищено 25 ворожих БпЛА та три крилаті ракети

Вночі знищено 25 ворожих БпЛА та три крилаті ракети

У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами Shahed-136/131, ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

– 18 ударних дронів типу Shahed-136/131;

– один ударний БпЛА типу «Ланцет»;

– два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;

– чотири БпЛА (тип уточнюється)

– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Агентство Телевидения Новости

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