65 підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп затримали на Харківщині за добу

Протягом доби з 13 по 14 травня особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Під час несення служби на блокпосту працівники Богодухівського РВП зупинили автомобіль. У пасажира виявили пакет з речовиною, схожою на наркотичну. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці виявили 4 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 7 140 воєнних злочинів, з яких найбільше 6514 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 560 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та про будь-які інші злочини або події ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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