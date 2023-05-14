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Правоохоронці показали наслідки масованого обстрілу Харківщину ракетами С-300 та «Смерч»

Правоохоронці показали наслідки масованого обстрілу Харківщину ракетами С-300 та «Смерч»

Вночі військові росії завдали ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. Попередньо, били з зенітно-ракетного комплексу С-300.

У Новобаварському районі Харков пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури, будівля гуртожитку та багатоквартирний будинок.

Дві ракети влучили в землю між житловими будинками в смт Золочів. В результаті вибиті вікна, зруйновані гаражі.

Також минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

По місту Куп’янськ росіяни завдали удари з РСЗВ «Смерч». Пошкоджене приватне домоволодіння.

У селі Хатнє Куп’янського району пошкоджені приватні будинки. До шпиталю доставлена 43-річна жінка.

У селі Огірцеве Чугуївського району також пошкоджений будинок. Постраждав 61-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні.

Від обстрілів у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені житлові будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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