Правоохоронці показали наслідки масованого обстрілу Харківщину ракетами С-300 та «Смерч»
Вночі військові росії завдали ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. Попередньо, били з зенітно-ракетного комплексу С-300.
У Новобаварському районі Харков пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури, будівля гуртожитку та багатоквартирний будинок.
Дві ракети влучили в землю між житловими будинками в смт Золочів. В результаті вибиті вікна, зруйновані гаражі.
Також минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.
По місту Куп’янськ росіяни завдали удари з РСЗВ «Смерч». Пошкоджене приватне домоволодіння.
У селі Хатнє Куп’янського району пошкоджені приватні будинки. До шпиталю доставлена 43-річна жінка.
У селі Огірцеве Чугуївського району також пошкоджений будинок. Постраждав 61-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні.
Від обстрілів у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені житлові будинки.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.