До авіакатастроф у Брянській області причетна російська ППО – Ігнат

У суботу, 13 квітня, на території Брянської області зазнали аварії одразу чотири літальні апарати: в регіоні впали два гелікоптери Мі-8, а також літаки Су-34 та Су-35.

До авіакатастроф у Брянській області причетна російська протиповітряна оборона. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Укрінформ.

“Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п’ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони”, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що до авіакатастроф причетна сама рф. “Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога”, – додав речник.

Агентство Телевидения Новости