На Бахмутському напрямку захоплено більше десятка ворожих позицій у передмісті, – Міноборони

За сьогоднішній день ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в своєму тг-каналі.

«В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої.

Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем. Аналізує, планує, приймає рішення».

Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку, наголосила Маляр.

Агентство Телевидения Новости