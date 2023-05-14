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Польська залізниця запустить додаткові рейси до України

Польська залізниця запустить додаткові рейси до України

З 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської, повідомляє Мінреінтеграції.

Вони стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому. А також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу «Варшава-Всходня» планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

Зверніть увагу: з Варшави потяг прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости

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