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Після відкриття половини виборчих скринь у президентських перегонах лідирує Ердоган

Після відкриття половини виборчих скринь у президентських перегонах лідирує Ердоган

Станом на 20.30 за місцевим часом (однаковий з київським) відкрито половину виборчих скринь, за президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана проголосували 52,03% виборців, за лідера опозиції Кемаля Кілічдароглу – 42,11%, за кандидата від правого Альянсу предків Сінана Огана – 5,33%.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Вищої виборчої ради, які отримує агентство “Анадолу” в онлайн-режимі.

Вказується, що президент Ердоган перемагає в 54 провінціях (здебільшого це центральна, північна частина країни, частково південні та західні провінції), Кілічдароглу в 27 провінціях (на сході, заході та частково на півдні). Столична провінція Анкара наразі демонструє більшу підтримку Кілічдароглу, Стамбул – Ердогану.

Агентство Телевидения Новости

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