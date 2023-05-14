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Через аварію на каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна не курсуватиме тролейбус №5
У Харкові тимчасово припинений рух тролейбуса №5.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з усуненням складної аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна – на ділянці, де напередодні стався провал на проїжджій частині.Також тимчасово змінить маршрут тролейбус №6. Він курсуватиме через вул. Одеську до 25-го мікрорайону (розворотне коло «Парк «Зустріч»).
Водночас автобус №119 продовжить курсувати у звичайному режимі. Крім того, буде відновлена робота автобуса №79, який працював до початку повномасштабного вторгнення.