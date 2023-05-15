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ДСНС ліквідували 18 пожеж

ДСНС ліквідували 18 пожеж

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2023 року

Протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Близько 17:07 сталася пожежа у Харківському районі, с. Високий, пров. Новоукраїнський 4. На території приватного домоволодіння горів дах будинку на площі 100 м². Загоряння було локалізовано о 17:40 та повністю ліквідовано о 19:35. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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