ДСНС ліквідували 18 пожеж

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2023 року

Протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Близько 17:07 сталася пожежа у Харківському районі, с. Високий, пров. Новоукраїнський 4. На території приватного домоволодіння горів дах будинку на площі 100 м². Загоряння було локалізовано о 17:40 та повністю ліквідовано о 19:35. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости