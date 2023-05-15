Ворог обстріляв Куп’янський та Чугуївський райони за допомогою авіації

Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей.

У с. Подоли Куп’янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа.

У с. Фиголівка Куп’янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Джерело: канал Олега Синєгубова

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