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На Харківщині через обстріли загинули 2 людини

На Харківщині через обстріли загинули 2 людини

В результаті обстрілів на Харківщині загинули дві людини: слідчі зафіксували воєнні злочини окупантів.

Під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

В результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження.

У селах Подоли та Фиголівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

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