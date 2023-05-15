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На Харківщині через обстріли загинули 2 людини
В результаті обстрілів на Харківщині загинули дві людини: слідчі зафіксували воєнні злочини окупантів.
Під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.
В результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження.
У селах Подоли та Фиголівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.