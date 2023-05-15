На Харківщині через обстріли загинули 2 людини

В результаті обстрілів на Харківщині загинули дві людини: слідчі зафіксували воєнні злочини окупантів.

Під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

В результаті обстрілу села Стариця Чугуївського району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1964 років народження.

У селах Подоли та Фиголівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости