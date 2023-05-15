Наближається потепління: чи буде сонечко для українців цілодобово?

За рахунок поступового встановлення повітряних потоків зі сходу та південного сходу, а також внаслідок трансформації повітряної маси, в Україні намітилася тенденція на інтенсивне потепління. Щодня середньодобова температура наближається до літніх показників: помітно потеплішали ночі, а вдень стовпчики термометрів впевнено перевищують +20 °С.

До кінця другої декади травня потепління у нашій країні продовжиться. Переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску за винятком західних областей, де циклонічна діяльність та атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів у супроводі гроз, а температурний фон виявиться трохи нижчим, порівняно з рештою території країни.

Оскільки у багатьох областях України вже тривалий час відсутні суттєві опади, а середня температура підвищується, то збільшився ризик пожежної небезпеки у лісових та лісостепових районах до 5 класу (максимальний рівень). Слід бути уважнішими при поводженні з вогнем, а також не розводити багаття в недозволених місцях.

У понеділок, 15 травня, у західних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі; на решті території України без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +21…+26 °С, на крайньому заході +13…+18 °С.

У вівторок, 16 травня, невеликі дощі, місцями у супроводі гроз очікуються у західних, північних та Харківській областях. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 м/с, при грозах місцями поривчастий. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С.

У середу, 17 травня, завдяки впливу антициклону із північного сходу, в Україні опадів не передбачається. Лише у західних областях атмосферний фронт з півдня спричинить помірні, місцями значні дощі; місцями можливий град та шквали до 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С, у західній частині +19…+24 °С.

У четвер, 18 травня, у західних областях утримається нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах України опадів не очікується. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

У п’ятницю, 19 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях, на решті території країни без істотних опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов’ї вдень окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

На вихідні, 20 – 21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі, переважно у денний час. Вітер північно-східної чверті, 5 – 10 м/с. Температура вночі +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+28 °С.

Підготував Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, синоптик.

Агентство Телевидения Новости