Мобільна зубарня повертає здорові усмішки слов’янським гвардійцям

Гвардійці 15 Слов’янського полку відвідали мобільний стоматологічний кабінет.

Зовні – це звичайна вантажівка, а в середині стоматологічний кабінет із сучасним обладнанням. Стоматологічна команда Першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова відвідала бійців 15 Слов’янського полку.

“Це — зубарня, наша мета, аби хлопці мали змогу виконувати свою професійну діяльність та не відволікатись на зубний біль, – говорить стоматолог на псевдо Ізмаїл, — Наша стоматологічна команда була створена у цьому році на базі ПДМШ ім. Пирогова. Та зараз ми володіємо всім, щоб забезпечити необхідний, амбулаторний рівень надання стоматологічної допомоги, ми мобільні, і ми готові працювати максимально ефективно”

Їхні пацієнти — бійці різних фронтових підрозділів, але потребують стоматологічної допомоги. Гвардієць Віталій вже звично та без остраху сідає у крісло до зубних чарівників. Звертається до них за допомогою вже не вперше. Стоматологи швидко проводять огляд та розпочинають лікування.

“Я взагалі стоматологів з дитинства страшенно боюсь, але я цим фахівцям довіряю, і тому йду до них на прийом”, — коментує Віталій

ПДМШ ім. Пирогова – волонтерський проєкт, який постійно розвивається і до якого залучені цивільні медики різних спеціальностей. Його представники отримували велику кількість запитів на вгамування зубного болю від бійців, які воюють на Донеччині та Луганщині. Стало зрозуміло, що у військових у бойових умовах існує дефіцит стоматологічної допомоги, саме тому були створені мобільні кабінети.

Військовослужбовці 15-го Слов’янського полку Національної гвардії є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах, відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України





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