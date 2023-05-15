Збирали інформацію для окупантів: затримано колаборантів

СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів рф, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям м. Вовчанськ у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає у рф і перебуває «на зв’язку» з російською спецслужбою.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости