Харків, Костянтинівка та с. Золочів: противник завдав 11 ракетних ударів

Розпочалася чотириста сорок шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.Сьогодні вночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed».

Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області; Волфине, Садки, Могриця Сумської області, а також Олександрівка і Стариця на Харківщині.На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки.

Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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