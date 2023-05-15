Як сумно (Ні): військовий склад під Брянськом атаковано

Дрон скинув боєприпас на дах складу з російською військовою технікою.

Під час чергової атаки безпілотника по Брянській області пошкоджено військовий склад російських окупантів, постраждали кілька одиниць техніки, пише російське видання ASTRA.

Повідомляється, що в районі 6 ранку біля села Польові Новосілки Суземського району Брянської області дрон скинув боєприпас на дах складу з російською військовою технікою.

“4 машини “Урал” і гаубиця пошкоджені в результаті атаки безпілотника на військовий склад в Брянській області”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, ні Міноборони рф, ні губернатор Брянської області рф Олександр Богомав, що межує з Україною, поки не підтвердили удар.

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости