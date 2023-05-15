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Видатний 70-річний спортсмен Харкова зараз у Литві

Видатний 70-річний спортсмен Харкова зараз у Литві

Харків’янин Леонід Станіславський святкує свій день народження щомісяця. І на те є поважна причина: чоловік впевнено наближається до свого століття.

Майже 70 років з нього Леонід Якович не розлучається з тенісом.

Він навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарший тенісист, що досі бере участь в міжнародних змаганнях.

Торік невтомний дідусь літав грати до Сполучених Штатів, а цьогоріч встиг взяти участь в заходах Australian Open.

Але наші знайомі журналісти розшукали його у Литві, куди живу легенду евакуювали через війну.

Агентство Телевидения Новости

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