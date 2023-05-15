Енергосистема наразі в порядку: продовжується експорт у Молдову та Польщу

Станом на 15 травня енергосистема працює стабільно. Електроенергії наразі достатньо для покриття потреб усіх категорій споживачів.

В енергосистемі триває активна ремонтна кампанія на теплових та атомних електростанціях. Завдяки водопіллю, яке вже почало поступово спадати, гідроелектростанції працюють не лише для покриття пікових навантажень, але й упродовж всієї доби. Також сезонно високою є генерація з відновлюваних джерел енергії. Це дозволяє наразі компенсовувати потужність енергоблоків теплової та атомної генерації, які виведені у ремонт.

Переважно у денні години продовжується експорт електроенергії у Молдову, а також вночі та вдень – у Польщу. Імпорт електроенергії відсутній.

Вчора внаслідок масованої атаки росіян пошкоджень зазнала одна з магістральних ліній електропередачі у південно-західній частині України. Також через обстріли біля лінії фронту пошкоджена одна з магістральних ліній на сході країни. Розпочаті ремонтні роботи.Від постійних обстрілів потерпають розподільчі мережі прикордонних та прифронтових областей, зокрема Донеччини, Харківщини, та Херсонщини. Ремонтні роботи проводяться за умови безпекової ситуації та дозволів військових.

«Укренерго» продовжує відновлювані роботи на всіх пошкоджених ворогом об’єктах магістральних мереж. Ви можете допомогти нам, якщо будете переносити використання потужних приладів на нічні та денні години або ж користуватися ними почергово. Це полегшить балансування енергосистеми, особливо у пікові ранкові та вечірні години.

Агентство Телевидения Новости