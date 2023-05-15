Майже на 260 тисяч гривень поповниться у бюджет Харкова

Східним апеляційним господарським судом залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовну заяву керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів в сумі майже 260 тис. гривень.

Встановлено, що у 2021 році між ТОВ та ДУ «Харківський слідчий ізолятор» укладено договір про закупівлю природного газу. У положеннях договору зазначено ціну газу, але згодом підприємство почало підвищувати ціну на газ, оформлюючи це додатковими угодами до договору.

Проте підняття цін не мало належного документального обґрунтування та підтвердження.

Постачальник не надав належні докази коливання цін на газ. Натомість було надано довідки, які не містять інформації щодо коливання ціни природного газу на ринку в сторону його збільшення після укладання договору та за своїй змістом і суттю є лише документами довідково-інформаційного характеру.

Як наслідок, постачальник отримав надмірну безпідставну сплату коштів в сумі майже 260 тис. грн, що призвело до видатків з Державного бюджету.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву окружної прокуратури в повному обсязі.

Однак відповідач, не погодившись з вказаним рішенням, подав апеляційну скаргу на нього. Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури та залишив рішення Господарського суду Харківської області в силі.

Агентство Телевидения Новости