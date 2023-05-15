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Співпрацювала з ворогом: викрито колаборантку на Харківщині

Співпрацювала з ворогом: викрито колаборантку на Харківщині

У Куп’янському районі викрито ще одну пристосуванку, яка співпрацювала з ворогом.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації с. Петрівка Куп’янського району місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з новою «владою». Жінка обійняла посаду «и. о. хозяйственного работника отдела административно-хозяйственного обеспечения Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Колаборантка переважно займалась збором документів місцевих мешканців для подальшого оформлення ними так званої «гуманітарної допомоги» від рф та виплат в розмірі 10 тис. російських рублів.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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