На Ізюмщині майже завершили підключення електроенергії у селі Студенок

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, роботи з відновлення електропостачання в регіоні ведуться в посиленому режимі.

В Ізюмському районі фахівці «Харківобленерго» підключили до електромережі майже половину села Студенок Оскільської громади.

Завдяки спільним зусиллям рятувальників, саперів та енергетиків вдалося відремонтувати високовольтну лінію, яка живить село, а також 40% внутрішньої мережі 0,4 кВ. Щоб повністю відновити електропостачання у населеному пункті, знадобиться ще близько місяця.

За час активних бойових дій пошкоджень зазнали майже всі будівлі села. З 1600 будинків повністю зруйновано 240. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало 1450 людей. Під час окупації залишалося 48 жителів, зараз — понад 480 осіб.

Паралельно з роботами в Студенку енергетики розпочали ремонтувати мережі у знеструмленому селі Співаківка, куди також поступово повертаються люди, повідомили у «Харківобленерго».

Агентство Телевидения Новости