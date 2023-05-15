53 тонни продуктів, генератори, одяг та проднабори: на Харківщині діє активна гуманітарна допомога

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова обласний гуманітарний штаб продовжує забезпечувати допомогою населення регіону.

В період з 8 по 12 травня Обласний гуманітарний штаб доправив 46,2 тонни локшини та 7,2 тонни інших продуктів жителям Пісочинської, Малоданилівської, Старовірівської, Зачепилівської, Коломацької, Вільхівської, Близнюківської, Дергачівської, Роганської та Циркунівської громад і БФ «Ми тут поряд».

Крім цього, Вільхівській, Богодухівській, Красноградській, Нововодолазькій, Лозівській громадам, Харківському фаховому коледжу мистецтв та ГО «Воля, Перемога, Об’єднання України» передали 7754 продовольчі набори.

Валківській міській раді, Богодухівській районній військовій адміністрації та Барвінківській міськраді доправили чотири електрогенератори. Красноградська та Зачепилівська громади отримали 12 тонн одягу.

Нагадаємо, також минулого тижня 11 генераторів передали від Управління ООН з обслуговування проєктів і уряду Японії в Лозівську, Нововодолазьку, Височанську, Пісочинську, Дергачівську, Ізюмську та Харківську громади.

Агентство Телевидения Новости