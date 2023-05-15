Здійснювала пенсійні махінації: ще одну колаборантку арештовано

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 55-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Куп’янськ місцева мешканка добровільно обійняла посаду «и.о. начальника так званого «Управления Пенсионного фонда Харьковской области».

Вона організовувала роботу по верифікації отримувачів пенсій в територіальних підрозділах, а саме так званих «Отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области». Крім того, вона займалась обліком осіб, які мають право на отримання пенсійного забезпечення.

Також псевдоочільниця здійснювала набір співробітників до вказаного незаконного органу влади із роз’ясненням їм їх завдань та посадових обов’язків.

Своїм підлеглим вона доводила до відома всі накази та розпорядження «главы ВГА Харьковской области».

Обвинувачена перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости