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У Куп’янському районі впіймали рибного браконьєра

У Куп’янському районі впіймали рибного браконьєра

У Куп’янському районі Харківщини поліцейські викрили факт незаконного вилову риби.

У ході проведення загальнодержавних профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» працівники відділу реагування патрульної поліції Куп’янського районного відділу поліції виявили 58-річного чоловіка, який займався ловом риби забороненими знаряддями на гирлі річки Оскіл в с. Животівка.

Поліцейські вилучили сітки та 33 одиниці різних видів риб, серед яких є види, які занесені до Червоної Книги України.Загальна вартість завданих державі збитків складає близько 55 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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