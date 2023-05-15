У Харкові водій на смерть збив жінку

Здійснив наїзд на матір із сином — поліція з’ясовує обставини ДТП в Індустріальному районі.

15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова водій “ВАЗ-2110” скоїв наїзд на двох пішоходів. Жінка та хлопець переходили проїжджу частину по пішохідному переходу. Від удару 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду.

Від отриманих травм жінка померла на місці, хлопця 2008 року народження доставили до лікарні.66-річного водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости