На Харківщині знов впіймали рибних браконьєрів

На Харківщині тривають загальнодержавні профілактичні заходи «Нерест».

Під час перевірки дотримання населенням встановлених законодавством заборон правоохоронці виявили рибалку, який займався незаконною діяльністю на одному із водоймищ поблизу села Нова Гнилиця.

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції встановили, що 54-річний чоловік ловив рибу за допомогою сіток.

Поліцейські вилучили 4 сітки, надувний човен та близько 100 одиниць риби.

Агентство Телевидения Новости