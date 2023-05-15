У Харкові завершився конкурс «Молода людина року»

Нагородження переможців та лауреатів районного етапу конкурсу «Молода людина року – 2023» пройшло у місті Харкові.

Загалом у ньому взяли участь понад 270 осіб, які за рекомендаціями відповідних установ або шляхом самовисування представили свої здобутки у 2021-2022 роках.Участь у церемоніях нагородження взяли директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко та керівники районних адміністрацій. Вони привітали учасників з перемогою та побажали ніколи не зупинятися на досягнутому.«Попри те, що у лютому 2022 року у наші домівки прийшла війна, молодь міста Харкова продовжила навчатися, працювати, розвиватися, займатися наукою, творчістю та посідати призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Крім того, багато хто став волонтером і продовжує допомагати тим, хто цього потребує. Впевнений, що молоде покоління активно відновлюватиме, розвиватиме і прославлятиме наше місто», – зазначив Олександр Власенко.Зараз експертна комісія розглядає найкращі роботи, щоб визначити 11 переможців та 22 лауреати міського етапу конкурсу «Молода людина року – 2023». Церемонія їх нагородження відбудеться влітку.

Агентство Телевидения Новости