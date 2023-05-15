Мешканці Харкова зможуть оформити над безпритульними тваринами опікунство

КП «Центр поводження з тваринами» нагадує харків’янам, що безпритульні собаки підлягають обовʼязковому відлову і розміщенню в притулку.Як зазначили на підприємстві, це не стосується безпритульних тварин, над якими оформлена опіка. Собаку-безхатька, який перебуває під опікою, можна ідентифікувати за жовтою кліпсою з індивідуальним номером у вусі та тату на животі.

Це також стосується безпритульних кішок. Татуювання у вусі та жетон із зображенням логотипу центру з індивідуальним номером свідчать про те, що кіт має опікуна.

«Якщо ви побачите таку тварину на вулиці, це означає, що вона пройшла вакцинацію від сказу, обробку від паразитів, стерилізацію/кастрацію, а також має опікуна, який її доглядає», – зазначили в КП.

Для ідентифікації тварини, яка перебуває під опікою, можна звернутися за тел.: (0800) 50-43-13.

Агентство Телевидения Новости