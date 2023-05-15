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«Харківводоканал» усунули аварію на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна

«Харківводоканал» усунули аварію на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна

Бригади КП «Харківводоканал» усувають аварію на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм з глибиною залягання 6 м на пр. Гагаріна.Як повідомив сьогодні, 15 травня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, ремонтно-відновлювальні роботи проводяться цілодобово. В них задіяно близько 70 робітників та 30 одиниць спецтехніки.

«Головною причиною аварії є обстріли критичної інфраструктури міста, після яких періодично була відсутня електроенергія на стратегічних об’єктах системи водовідведення. Це призвело до порушення гідравлічного режиму роботи на цьому каналізаційному колекторі, що приймає стоки з кількох районів міста. На час ремонтних робіт, аби харків’яни не відчували дискомфорту, застосовуємо альтернативний варіант перекачування стоків», – розповів Ігор Вороненко.

Агентство Телевидения Новости

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