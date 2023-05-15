На Харківщині окупанти розстріляли двох людей, третій потрапив до лікарні

Військовослужбовці держави-агресора обстріляли прифронтове смт Дворічна: є постраждалі

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за даними слідства, 15 травня близько 14:00 військовослужбовці зс рф обстріляли з артилерії житловий сектор у смт Дворічна Куп‘янського району.

Внаслідок обстрілу відбувся вибух на території домоволодіння: загинули 61-річний чоловік та 66-річна жінка.

63-річний мирний мешканець отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости