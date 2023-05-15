Прикордонники спіймали контрабандистів з великою партією тютюнових виробів

У Чернівецькій області охоронці кордону виявили групу пачкарів, котрі намагалася переправити велику партію тютюнових виробів через україно-румунський кордон.

Прикордонний наряд відділення «Біла Криниця» виявив групу невідомих осіб, які несли великі пакунками, в ході реалізації випереджувальної інформації, що надійшла від оперативних співробітників Чернівецького загону. Щоб затримати правопорушників, охоронці кордону здійснили кілька попереджувальних пострілів, після чого контрабандисти покидали свої ноші та почали втікати.

Під час переслідування трьох втікачів вдалося затримати, один із них для маскування вдягнувся у камуфльовану форму.

Загалом контрабандисти планували перемістити понад 12,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну, яку згодом передали співробітникам Національної поліції, склала понад 500 тисяч гривень.

Усіх правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу для притягнення до відповідальності за ст.204-2 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст. 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця».





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