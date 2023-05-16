Головні результати за ці дні – звернення Президента України

“Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Три довгих дні, – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений – значно сильнішими.

Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки.

Італія – хороші переговори з Джорджею, пані Премʼєр-міністром. Зустріч із понтифіком, доволі обнадійлива. Зустріч із Президентом Італії.

Німеччина – пан Президент Штайнмаєр, зустріч із паном канцлером Олафом Шольцом – особливо змістовно для нашої оборони.

Окрім Берліна, відвідали також Аахен. Був на військовій базі, оглянув «Леопарди», оглянув «Мардери», подякував нашим воїнам, які тренуються на німецькій техніці.

Від імені й на честь українського народу отримали в Аахені вагому європейську відзнаку імені Карла Великого. Вперше у залі, де вшановують лауреатів, звучала українська мова – у промові. Українська буде однією з офіційних мов Європейського Союзу, я впевнений у цьому.

Франція – зустріч із паном Президентом Макроном, тривалі, корисні переговори. Є новий військовий пакет. Потужний. Є нові політичні домовленості.

Велика Британія – зустріч із Ріші, паном Премʼєр-міністром Сунаком. Оборона й дуже важливе британське лідерство у військових коаліціях.

Перед міжнародними заходами, що заплановані на найближчий час, скоординували наші позиції: перед G7, самітом у Вільнюсі.

На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий.

Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій.

Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет – 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ППО «Айріс» різних модифікацій, ракети до них – багато, гармати, снаряди, бронетехніка…

Окрім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково – є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист.

Дякую Франції за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі. Дякую за додаткову техніку, за додаткову бронетехніку. За допомогу в консолідації партнерів.

Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так, і я впевнений: підключиться Франція, інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів, за далекобійність.

Отже, головні результати за ці дні – нова зброя для України, шана до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою.

І ми ще додамо підтримки! Я знаю це. Я вірю в це.

Слава всім, хто в бою заради нашої держави! Слава всім, хто допомагає! Слава всім, хто тренує наших бійців!“





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