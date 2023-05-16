Маленькі пухнасті помічники служать разом із ДПСУ

До вашої уваги англійський спрінгер-спанієль. Це природжені мисливці, які не поступаються у роботі з пошуку зброї чи наркотиків. А ще вони найбільші серед спанієлів. Здавна цих собак мисливці брали на полювання, а тепер вони допомагають прикордонникам полювати на контрабанду.

«Ці собаки відмінні помічники в охороні державних рубежів, тому я обрав саме такого напарника – Берні. Він надзвичайно спритний, має хороші робочі якості та найважливіше – гострий нюх. Кращого напарника по службі не знайти»,- переконаний прикордонник Юрій Процак.

Юрій займається кінологією уже 7 років. Зараз він та його підопічний Берні навчається на пошук наркотичних речовин.

«Як на мене, спанієлі найкращі серед службових собак. Вони невеликі за розмірами, проте не поступаються у роботі великим собакам»,- поділився кінолог.

Тож, зовсім скоро Юрій та Берні вирушать на кордон, адже попереду у них почесна та відповідальна справа – охорона державних рубежів

Агентство Телевидения Новости