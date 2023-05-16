Поліцейські розшукали загублену дитину на Харківщині

Поліцейські Чугуївського району менш ніж за пів години розшукали десятирічну дівчину, яка загубилася 14 травня близько 22:00 до Чугуївського районного управління поліції звернулася мати 10-річної дівчинки.

Заявниця повідомила, що вона переселенка з Куп’янська та розповіла, що її донька пішла гуляти та додому не повернулись. Жінка намагалась розшукати її самотужки, але самостійні пошуки не дали результату. В ході розшукових заходів поліцейські Чугуївського РУП виявили дитину на одній з вулиць міста Чугуєва.

Дівчинка пояснила, що погано орієнтується у місцевості та загубилася. Поліцейські дівчину повернули матері. З жінкою та дитиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости