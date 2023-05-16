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Бути кінологом — це терпіння

Бути кінологом — це терпіння

За роки служби прикордонник переконався, що з чотирилапим помічником охороняти кордон ефективніше, адже собаки своїм унікальним нюхом не зрівняються з жодним пристроєм. А ще бути кінологом – це мати вірного та надійного друга, напарника і помічника.

Зараз у Михайла новий чотирилапий напарник – Рагнар, з яким він опановує курс з пошуку наркотичних речовин.

«Це вже третій мій напарник, але не можу сказати, що з ним легше навчатися, адже кожен пес має свій характер і до кожного потрібно мати підхід. Рагнар дуже розумний та активний, він швидко навчається та показує гарні результати, тож стане чудовим напарником у службі», – поділився прикордонник.

Для тих, хто бажає стати кінологом, Михайло радить набратися терпіння, бути наполегливим та витривалим, адже навчати собак – це тривалий процес. Та найголовніше у цій справі – це любити цих тварин.

«Сьогодні я вже не уявляю свого життя без собак. Коли ти бачиш результат своєї роботи, коли зі своїм напарником стаєш однією командою, одним цілим, то отримуєш справжнє задоволення і тоді розумієш, що це твоє покликання», – каже Михайло.

Агентство Телевидения Новости

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