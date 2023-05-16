Понад 4,1 млн гривень: прокуратура вимагає повернути у власність держави земельну ділянку

Київською окружною прокуратурою м. Харкова направлено до суду позовну заяву в інтересах держави про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування, визнання недійсним державного акту на право власності на землю та договору купівлі-продажу, зобов’язання повернути земельну ділянку вартістю понад 4,1 млн грн.

Встановлено, що рішенням Циркунівської сільської ради Харківського району у приватну власність було передано земельну ділянку, розташовану в с. Циркуни, для ведення садівництва. Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

У 2021 році на підставі рішення Харківської міської ради територію, на якій знаходиться зазначена ділянка, було включено до меж м. Харкова. Відповідно до присвоєної адреси, наразі ділянка розташовується по вул. Басейній.

При цьому вказана ділянка знаходиться в межах земель лісогосподарського призначення ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція». Жодних погоджень щодо вилучення вказаних земельних ділянок із земель лісового фонду підприємством не надавалось.

Так, земельна ділянка, що передана у приватну власність, відноситься до земель державної власності лісогосподарського призначення, перебуває у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства. Розпорядження такою землею не відноситься до повноважень органу місцевого самоврядування, тобто Циркунівської сільської ради, тому її рішення є незаконним та підлягає скасуванню.

У зв’язку з цими порушеннями окружна прокуратура звернулась до суду з відповідною позовною заявою. Наразі Київським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости