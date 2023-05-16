Працювала на ворога: на Харківщині викрито колаборантку

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 56-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За даними слідства, під час окупації Куп’янського району заступниця директора підприємства, яке спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, побудувала тісні зв’язки з керівною ланкою представників рф.

Від так званої «Временной гражданской администрации Харьковской области» жінка отримала «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» зі специфікацією «оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных». П’ять відсотків від прибутку, отриманого через реалізацію продукції, «підприємиця» віддавала представникам зс рф.

Крім того, обвинувачена надала окупантам територію складів, розташованих у с. Тищенівка Куп’янського району, для розміщення техніки російських військовослужбовців.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости