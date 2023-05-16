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У Харкові знайшли трирічного хлопчика в автомобілі

У Харкові знайшли трирічного хлопчика в автомобілі

Поліцейські зафіксували факт неналежного виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дитиниТрирічного хлопчика виявили в автомобілі без супроводу дорослих. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.15 травня до поліції надійшло повідомлення про зникнення дитини.

На місце події виїжджали працівники ювенальної превенції ХРУП № 1. Вжитими заходами правоохоронці знайшли хлопчика в одному з припаркованих авто біля будинку.Поліцейські встановили, що малюк вийшов на вулицю з приватного будинку разом із собакою, побачив відчинений автомобіль та заліз до нього.

Хлопчика повернули батькам та провели з родиною профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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